Reprodução/Globo - 14.03.2023 Bruna Griphao encontrou pelo íntimo em escova de dentes no 'BBB 23'





Bruna Griphao se assustou no "BBB 23" ao encontrar algo inusitado nos itens de higiene pessoal. Na madrugada desta terça-feira (14), a sister achou um pelo íntimo na escova de dentes enquanto realizava a higiene bucal no banheiro comum da casa.

"Tem um 'pentelho' na minha escova de dente. Meu Deus, meu Deus", afirmou, antes de retirar o pelo das cerdas do objeto e dar continuidade à escovação. Brothers passaram ao lado de Bruna na ocasião, mas não expressaram reações com a descoberta da atriz.





Esta não é a primeira vez que Griphao reclama dos pelos encontrados pela casa. A participante já chegou a dar uma bronca nos colegas de confinamento por encontrar "pentelhos" em excesso enquanto limpava o banheiro .

O episódio recente ainda repercutiu nas redes sociais, onde espectadores reagiram à descoberta da sister. "Um pentelho na escova de dentes da Bruna [risos]. Que nojo", comentou uma pessoa no Twitter. "Pelo amor de Deus, na despensa tem uma caixa de escova, se não me falha a memória. Como ela ainda escova os dentes com essa escova?", questionou outra.

Bruna achou um PENTELHO na escova de dente 😳 #BBB23 pic.twitter.com/GWoMej2wqg — memes e babados (@memesebabados) March 14, 2023





