Roberta Barros, mãe de Domitila Barros, participou do "AUÊ", nesta sexta-feira (10), e analisou o desempenho da filha no "BBB 23". Após Domitila passar 35 horas no Quarto Branco, Roberta entrega que achou que a prova seria invalidada por movimentações de Fred Bruno, rival da filha.







"Tive a esperança que a prova não ia ser válida. A gente recebeu muitas comunicações que a pessoa [Fred] estava segurando o objeto na porta. Que mastigou chiclete e depois disse que foi plástico. Eu tinha esperança que, no final, ontem à noite, eles iam dizer. Achei que ia ser invalidado", comentou Roberta Barros.

No entanto, o coração da mãe ficou mais tranquilo quando o castigo chegou ao fim. Segundo Roberta, provas de resistência deveriam ser repensadas no "BBB". Mas quando eu vi que ela estava livre de segurar o negócio e podia dormir, já era meio caminho andado. Se ela deu conta até ali, ia dar mais um pouquinho. Mas eu acho as provas de resistência uma coisa louca (...) acho que não devia existir", completou.

Durante o "AUÊ", a mãe de Domitila ainda analisou o jogo de Fred Desimpedidos e classificou o ex de Bianca Boca Rosa como frágil após a comparação entre Juliette e Domitila .

"Essa situação me mostra claramente o quanto esse rapaz é frágil, que quem quer ser vítima é ele. Todo mundo diz que Domitila não podia ter chamado Fred, porque é homem e vai ter mais força que ela. Mas depois entendi que ela queria mostrar que, mesmo ele sendo líder, não estaria na festa do líder. Ele não é superior a ninguém, está ali em igualdade. A todo momento, Domitila quer mostrar isso", pontuou.





