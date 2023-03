Reprodução/Instagram/Globo - 10.03.2023 Lexa comenta vitória de MC Guimê e Alface em prova do líder





Lexa voltou a usar as redes sociais nesta sexta-feira (10) para comentar a participação de MC Guimê no "BBB 23". A esposa do brother defendeu que o funkeiro não deve "ceder" a liderança para Ricardo "Alface" Camargo, com quem ganhou a prova do líder após uma dinâmica em dupla.

A cantora ressaltou que o marido ainda não foi líder no programa, apesar de já ter ganhado benefícios por atender o Big Fone, como o poder supremo. Ainda não se sabe como será definida a liderança entre Guimê e Alface, mas Lexa ainda criticou a dinâmica de competições em duplas no jogo.





"Da onde a galera tirou que o Guimê tem que ceder o líder porque ele já foi líder? Ele nunca foi líder, gente [risos]. Assim como Alface não quer ceder, ele também não quer. Normal ué. Agora como isso vai desenrolar, vamos descobrir. Essas provas em dupla, só para deixar a gente maluco", afirmou pelo Twitter.

A artista ainda parabenizou a dupla de "bad boys" pela vitória e ainda questionou o futuro dos dois no próximo paredão. "Guimê depois que começou a ganhar prova não parou mais né? [risos] Amo! Será consensual ou vai rolar algum tipo de sorteio? Porque os dois querem a liderança", avaliou.

Ao questionar sobre qual brother garantirá a imunidade, uma pessoa explicou que apenas o líder estará imune da próxima berlinda. "Pô, sacanagem. Quando as provas costumam ser em dupla, um fica imune e o outro é o líder", reprovou, ainda sem saber detalhes de como a liderança será determinada.

