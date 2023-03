Reprodução/Instagram BBB 23: Larissa conta que Fred pediu para ela lavar suas cuecas para a festa

Larissa está desolada com a ida de Fred Desimpedidos ao Quarto Branco a pedido de Domitila Barros . Na sala da casa, a sister revelou um pedido do amado antes de se encaminhar ao local.

Acreditando que participará da festa do líder, o brother pediu para a professora de educação física lavar as suas cuecas.





"Ele subiu lá em cima e falou: ‘Lava essas cuecas pra mim, porque daí eu uso na festa a noite’", contou Larissa.

Triste com a possível ausência do youtuber na festa, ela completou. " Ele não entendeu que não vai ter festa. Ele queria muito essa festa, muito, muito".





O Quarto Branco dessa edição vai ser um pouco diferente. No cômodo, os dois brothers ficarão em um carro e deverão resistir, quem desistir da dinâmica irá direto para o paredão. Já o vencedor volta para a casa imune e leva o carro. Caso nenhum dos dois desistam até o horário estipulado, tudo será decidido ao vivo. Quem for para o quarto não disputa a prova do líder na quinta-feira (9).

