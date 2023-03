Reprodução/TV Globo BBB 23: Domitila e Fred trocam farpas no Quarto Branco

O clima no Quarto Branco do BBB 23 já começou a esquentar. Com pouco tempo sozinhos, Domitila Barros e Fred Desimpedidos iniciaram uma troca de farpas no carro da dinâmica.

A temperatura elevou após eles começarem a falar de jogo. A sister rebateu o brother dizendo que não queria comentar sobre o assunto naquele momento.





"Está vendo como sua troca é zero sincera, é só quando convém para você. Esse é o seu jogo então? Você finge ter trocas sinceras", disse ele.

"Não vou conversar com você quando você dita que é a hora disso... Se você quer falar agora, acho do caralh*. Mas quando eu quiser, vou procurar ou não", completou.

Domitila: “Foi isso que eu percebi no dia do jogo da discórdia, moro com você há quase 2 meses, mas eu não lhe conheço.” #BBB23 pic.twitter.com/5oMlu8bc1d — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 8, 2023





Domitila fez questão responder o rival. "Não aprendi a lidar com pessoas que querem me ditar".

Fred criticou a atitude "good vibes" da Miss, já ela, rebateu dizendo que não vai gastar o seu lado doce com ele.

"Quem eu quero escutar e ouvir minha good vibes, eu faço... Não vou gastar minha good vibes e psicológico com você mais... Você não vê a good vibes em mim e não vai ver até o final do jogo, prefiro quando você não é good vibes", comentou ele.

Por fim, Domitila criticou o youtuber que está 'no alto do seu privilégio' e reclama que ele não quer escutar e ele disse: "Aprendi com você".

Começo da discussão entre Domitila e Fred (que persiste até agora) #BBB23



pic.twitter.com/epzudwCQ88 — Portal de Reality (@portaldereality) March 8, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.