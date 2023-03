Domitila X Fred: provocações e briga marcam início do quarto branco

Está se achando a Juliettona!

A briga continuou e Fred acusou Domitila Barros de se fazer de vítima e a comparou com Juliette Freire, campeã do "BBB 21". "Você quis se vitimizar no ao vivo. Está se achando a Juliettona [Juliette] do negócio", debochou Fred Desimpedidos. "Só existe uma Juliette. E o meu nome é Domitila Barros. E não me chame mais de Domi, não. Me chame de Domitila", reclamou a miss.