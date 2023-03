Reprodução/Instagram/Globo - 07.03.2023 Felipe Neto opina sobre Fred Desimpedidos no 'BBB 23'





Fred Desimpedidos virou o alvo do jogo da discórdia no "BBB 23" e seguiu repercutindo na madrugada desta terça-feira (7) por brigas generalizadas na casa. Felipe Neto, amigo do influenciador, decidiu opinar sobre a postura do brother e revelou estar "assustado" com o que acompanhou no reality show.

O YouTuber ressaltou que "não está defendendo" Fred, mas analisou a boa relação que tem com ele fora do programa. "Curioso ver que uma das grandes qualidades do Fred na vida real pode ser o que vai arruinar ele no 'BBB'. Ele é um dos caras mais gente boa que eu conheço na vida. Todo mundo ama o Fred. No nosso meio, o cara é unânime, um amor. Paro jogo, isso parece ser um defeito. E com razão", avaliou no Twitter.





Neto comentou o fato de Desimpedidos ser acusado de "sabonetar" no jogo e relatou como esta é uma característica do amigo. "Achei curioso porque, na vida real, isso é uma qualidade que ele tem: se dá bem em todos os grupos, nunca briga com ninguém, desliza bem em qualquer cenário", pontuou.

Felipe também explicou que o "susto" com Fred por acompanhar cenas do brother "brigando e batendo no peito". "Nunca tinha visto ele assim, até me assustei. Moleque é coração demais aqui fora, gente boa demais. Assustador ver ele assim. Mas não sei o que aconteceu, não sei se ele está errado, se está certo, não sei nada", complementou.

Felipe Neto finalizou as declarações falando das críticas que Fred Desimpedidos tem recebido na web. "Tem uma galera que carrega um nível de ódio dentro de si, né? Puta merd*. É 'BBB', gente, não é política, não. Respira", ponderou.

