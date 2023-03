Reunião dos 'Deserters'

Fred reuniu os integrantes do Quarto Deserto, menos Ricardo, para se explicar e falar que será difícil jogar com o brother depois deles terem brigada no Jogo da Discórdia e depois. A maioria concordou com o ponto do brother e os aliados, que estavam desconfiados do youtuber e o criticaram pelas costas, como Amanda e Sapato, não se opuseram a ele.