Na expectativa para o nascimento de Lua, Viih Tube compartilhou um momento íntimo de Eliezer interagindo com a filha nas redes sociais. A influenciadora mostrou um vídeo em que o ex-"BBB" se surpreende com a movimentação da bebê, enquanto conversa próximo à barriga da também ex-sister.

"Sério gente, olha isso quando o Eli fala com ela", escreveu Viih ao registrar a ocasião nos stories do Instagram. O vídeo também foi publicado na página reservada à filha na rede, que já apresenta mais de 1,2 milhões de seguidores.





"Amo quando papai conversa comigo, já levanto a cabecinha para ouvir a voz dele", afirmou a legenda da postagem no perfil de Lua. No conteúdo, Eliezer ainda expressa que ambos estão esperando pela chegada da bebê e o casal observa quais movimentos ela fez na barriga de Viih.

Confira abaixo o momento:





