A confusão envolvendo o "BBB 23" ultrapassou a casa mais vigiada do Brasil na madrugada desta terça-feira (7). Além da briga generalizada entre os brothers no jogo da discórdia , as equipes dos participantes também se provocaram nas redes sociais e uma interação entre os administradores de Fred Desimpedidos e Ricardo Alface chamou a atenção da web.

O influenciador apareceu como uma das figuras de maior embate entre os brothers na dinâmica , ao passo que o biomédico se colocou contra o ex-aliado, apontando a hipocrisia do integrante do camarote. A atividade foi recebida com muitos comentários dos espectadores nas redes e a equipe de Fred decidiu opinar sobre o fato de ele virar alvo dos colegas.





No Twitter, o perfil de Desimpedidos publicou uma imagem que traz a definição de dicionário da palavra "protagonista", sugerindo que o brother seria o destaque do reality. Minutos após a publicação, os administradores da página de Alface provocaram a ação da equipe do influenciador a publicaram a definição da palavra "personagem".

















Internautas comentaram provocação das equipes ironizando a rivalidade no jogo e defendendo os favoritos. Confira abaixo algumas das reações e memes criados com o caso:













Fred foi minha decepção. Prometeu muito e não entregou nada — Anaflôr 🌻 (@florpalpiteira) March 7, 2023





Protagonista da cama do deserto pic.twitter.com/4oFLUG5Kar — biel (@tuitabil) March 7, 2023













