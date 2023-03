Reprodução/Instagram/Globo - 07.03.2023 Ex-namorada de Cara de Sapato, Raphaela Sirena fala do 'BBB 23'





A modelo Raphaela Sirena usou as redes sociais para relembrar o relacionamento com Cara de Sapato e opinar sobre a participação do ex no "BBB 23". Enquanto respondia perguntas dos seguidores nos stories do Instagram, ela ressaltou que segue torcendo pelo lutador no reality e explicou os motivos que levaram o término do romance.

"Término é sempre algo pessoal de cada casal. Mas eu e o Antônio terminamos no ano passado e nós morávamos em países diferentes. Ele morava nos Estados Unidos, para quem não sabe, e eu moro em São Paulo", analisou. Raphaela fez questão de ressaltar que ainda tem muito "carinho" por Sapato, influenciando a torcida intensa por ele no programa.





"Eu amo ele de paixão, torço por ele, de sofrer, eu grito. Vocês têm que ver como eu sou no ‘Big Brother’. Torço por ele na luta, de chorar e tudo, na vida pessoal torço muito. Então, não é porque não tá junto que não torce. Muito pelo contrário. Amo ele, amo a família dele", complementou.

O brother teve uma grande aproximação com Amanda Meirelles na casa, que inclusive gerou comentários de espectadores torcendo por um romance. A modelo descreveu o contato entre os dois como uma "relação de amizade", destacando que Sapato "tem grandes amigas".

"Acho a Amanda uma mulher incrível, maravilhosa, engraçada, adora ela, é meu segundo lugar de torcida no ‘BBB’ [...] Se forem para eles ficarem juntos, torço muito pela felicidade dele, quero muito que ele seja feliz. Acho que é assim que a gente vê que um relacionamento deu certo. Quando existe amor e carinho pela pessoa, independente com quem ela esteja", ponderou.

