Divulgação/ Globo Domitila, Key e Sarah Aline

No último domingo (5), foi formado o oitavo paredão do "BBB 23". Domitila, Key Alves e Sarah Aline se enfrentam na berlinda, que será definida nesta terça-feira (7).

Na parcial da enquente do iG Gente, das 06h desta terça-feira (7), Key Alves é a mais votada com 58, 1% dos votos e deve sair do reality. No entanto, Sarah Aline vem recebendo votos e pode encostar na atleta. Isso porque a psicóloga, que estava com apenas 27,8% dos votos há horas atrás, agora, recebe 34,8%.

Domitila, por sua vez, está fora de perigo. A sister, que já está no quinto paredão, leva apenas 7,1% dos votos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Acompanhe a votação em tempo real e deixe o palpite sobre a nova eliminação no "BBB 23":













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente