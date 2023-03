Reprodução/TV Globo BBB 23: produção corta microfone de Sarah antes do tempo e revolta web

Nesta segunda-feira (6) o Jogo da Discórdia está dando o que falar. Durante a dinâmica, os internautas notaram que a produção cortou o microfone de Sarah Aline antes do tempo acabar e gerou revolta.

Leia também BBB23: Boninho faz mistério com dinâmica e web aposta em Quarto Branco





Durante a fala da sister com o alvo, Fred Desimpedidos, o microfone foi cortado faltando 3 segundos.

A situação não passou despercebida pela web.

Acho incrível a manipulação descarada de permitir a discussão da Key pra dar enredo pra ela, mas sabotaram a Sarah cortando o microfone antes do tempo e fazendo o Tadeu cortar a discussão dela com Fred boca. #BBB23 — Peter 🐙🔴⚫ (@PeterMr) March 7, 2023









BONINHO TEM COMPLO COM O BOCÓ, tirou o microfone da sarah antes do tempo ????? — Alexa (@Pessoanobre_) March 7, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.