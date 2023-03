Reprodução/Globo - 07.03.2023 Domitila Barros criticou postura de Fred Desimpedidos no 'BBB 23'





Domitila Barros aproveitou o raio-x da manhã desta terça-feira (7) para reunir críticas à postura de Fred Desimpedidos no "BBB 23". O brother virou alvo até de antigos aliados no jogo da discórdia e a sister reprovou a "prepotência" que o influenciador e aliados apresentam no jogo.

A miss Alemanha disse estar "indignada" por ver participantes "dando a vida" no jogo, enquanto rivais não se arriscam na disputa. "Já perdi meu juízo, passo noites de madrugada para poder ver se consigo atender um Big Fone, ou para fazer estratégia para ter poder coriga. Para ter os 'Fredinhos, Bruninhas e Larinhas' da vida, jogando o jogo que eles mesmo verbalizam que é confortável", desabafou.









"Além disso, tem a prepotência de dizer: 'Quem vai sair é a Key [Alves]', 'boto a Sarah no jogo porque eu quero, ela que ainda ache bom, se achar ruim é porque não presta porque é má'; e 'quem vai sair é você Alfacinho, no próximo paredão, porque o Brasil quer isso", complementou.

Revoltada com os recentes atritos na casa, Domitila ainda direcionou as críticas a Fred: "Quem esse menino pensa que é para poder ditar nesse jogo, quem fica e quem sai? Quem ele pensa que é para mandar nesse jogo? Quem manda é vocês [público], e eu confio em vocês hoje".

Eu tô indignada! Tem gente aqui dando a vida literalmente pra jogar esse jogo pra ter seus Fredinhos, Bruninhas e Larinhas da vida jogando um jogo que eles mesmo verbalizam q é confortável pra se colocarem na PREPOTÊNCIA de se colocar de cima pra baixo🔽



pic.twitter.com/pUEzEMjqXI — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 7, 2023





As críticas da participante do Camarote foram bem recebidas entre espectadores nas redes sociais. "O melhor raio-x da história", comentou uma pessoa no Twitter. "A Domitila incorporou o ritmo 'ragatanga' e 'hablou' horrores", avaliou outra. "Domitila acordou dando um rajadão no raio-x e só disse verdades sobre o jogo do Fred Desmascarado e as duas patricinhas", opinou mais uma.

Confira abaixo outras reações na íntegra:

A mami acordou habluda! Domi é pessoa que melhor utiliza do raio-x para expor suas emoções e falar diretamente com o público sobre seu ponto de vista no jogo. Merece mais reconhecimento. E depois dizem que ela é planta. Planta faz isso? pic.twitter.com/zBgSc2Uara — zé ☭︎ (@juniorprofilo) March 7, 2023





PUTZ, Resumiu o enredo atual em 1 min.



É muito craque do jogo kkkkkkkkkk — Essa terra vai virar um mar de tormento (@allanjardim) March 7, 2023





Já começou o dia COBERTA DE RAZÃO! Hoje você não sai, Domi! E vai ficar aí até o final! — Kamila Azevedo (@anotafilmes) March 7, 2023





Eu já não aguento mais esse fred! Domitila já fez a leitura toda!! — Simone (@simoneataides) March 7, 2023





