Reprodução/Instagram Lexa e MC Guimê

Na última segunda-feira (6), Lexa saiu em defesa do marid MC Guimê, que participar do "BBB 23". O brother foi criticado pela postura que tomou na briga entre dois aliados dele: Ricardo e Fred.

O ex-aliados, que agora são rivais, estão brigando desde a semana passada e continuaram a treta no último jogo da discórdia. Ricardo acusou Fred de ser "saboneteiro", ele, por sua vez, chamou o biomédico de traíra.

Durante a briga, Guimê não tomou partido de ninguém, mas, depois, em uma conversa com os integrantes do Quarto Deserto, ele disse que irá se afastar de Alface.

Ao tomar tal postura, o MC começou a receber críticas da web. Lexa, então, tentou explicar a posição do marido. Primeiro, ela tentou explica a isenção do músico. "Uó porque o Guimê é amigo dos dois... Do alface e do Fred. Aí fica tentando entender os lados", escreveu ela no Twitter.

Uó pq o Guimê é amigo dos dois… do alface e do Fred. Aí fica tentando entender os lados. Agora ele tá falando que acharam zuado oq rolou com a Marvvila #bbb23 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) March 7, 2023





Em seguida, ela comentou sobre a visão de MC Guimê sobre as atitudes de Ricardo: "Na real, o Guimê entende o Alface, só não concorda com a forma reativa dele porque o Guimê é mais pacífico que ele. Mas, como ele mesmo disse, ele entende as razões do Alface, o problema que ele acha é o jeito que é externado, só isso. Ele quer que o Alface fale sem perder a razão".

