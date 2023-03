Reprodução/Globoplay 05.03.2023 Fred revela que vai indicar Sarah Aline

Fred chegou todo animado para fazer o Raio-X na manhã deste domingo (5) e revelou ao público qual será o seu voto mais tarde, na formação do Paredão. O youtuber comentou que está com vontade de "mexer no jogo" e que vai fugir do óbvio .



"Talvez seja o dia mais importante para mim aqui no 'Big Brother', minha primeira indicação como líder, espero que vocês estejam acompanhando meus papos. Vou fazer um movimento no jogo um pouco mais ousado, fugindo um pouco do óbvio que seria indicar a Domitila", introduziu.

Logo em seguida, Fred avisou que vai votar em Sarah Aline e justificou que - em uma berlinda com a presença de Key Alves - provavelmente a sister não seja eliminada.

"Eu vou indicar a Sarinha hoje por alguns motivos: primeiro porque acho importante ela estar no Paredão que a Key já está. A presença dela reforça a saída da Key. Acho que ela está envolvida com a principal história deste programa e o movimento no jogo, colocando uma pessoa nova no Paredão. De qualquer forma, também coloco a Domitila, que é meu alvo aqui, por meio deste movimento porque as pessoas vão acabar votando nela. Então acabo colocando suas pessoas de uma vez num só movimento", completou.

Por fim, ele ainda disse que acredita ser uma atitude ousada, mas prefere agir desse modo.

"Acho que é uma jogada um pouco ousada, mas não consigo deixar de fazê-la porque eu gosto sempre de arriscar na vida. Então acho importante fazer isso aí", pontuou.

Fred falando no raio x que hoje irá movimentar o jogo e indicará a Sarah para o paredão #BBB23 pic.twitter.com/xu6TlY9j6G — Eric (@Ericcomenta) March 5, 2023