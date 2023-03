Alface vira-casaca?

Em uma conversa no meio da madrugada, Alface desabafou com Sarah que está cansado do grupo do quarto Deserto e que não tem medo de ser colocado no Paredão. Ele deixou claro que quer se afastar deles e entrar para o "time" do quarto Fundo do Mar". O ponto final foi a briga que teve com Fred no quarto.