Reprodução / Globoplay 04.03.2023 MC Guimê

MC Guimê ganhou a prova do anjo do “BBB 23” neste sábado (04). O cantor demonstrou habilidade em uma prova de mira e força. É a segunda vez consecutiva que o brother conquista o colar azul.

Guimê escolheu Gabriel Santana e Marvvila para sofrer o castigo do monstro. Essa semana a dupla terá que ficar vestida de marionete e manipulador e permanecer juntos o tempo todo. O cantor colocou Marvvila como a boneca e Gabriel como o controlador. Além disso, os dois perderam 300 estalecas.





Para o almoço do anjo, o MC escolheu os colegas do quarto deserto que ficaram na xepa com ele. Amanda, Cara de Sapato e Ricardo irão comer do bom e do melhor no próximo domingo (05).

#PROVADOANJO 😇MC Guimê venceu a prova do anjo @AmstelBrasil e vai poder imunizar alguém na próxima Formação de Paredão. É a magia da levedura holandesa de Amstel no #BBB23 #AmstelNoBBB #publicidade #RedeBBB #BebaComModeração pic.twitter.com/IUV8LJagca — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2023





MC Guimê escolhe Gabriel Santana e Marvvila para o Castigo do Monstro 😈 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/IZMdTo0OL3 — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2023

























Guimê escolheu Marvvila e Gabriel Santana para o monstro da semana, e escolheu Amandinha, Sapato e Alface para o almoço do anjo. 💖😇 #TeamAmanda #BBB23 pic.twitter.com/JXhwNKH4A5 — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) March 4, 2023













+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.