Reprodução / Globoplay 04.03.2023 Fred Bruno e Ricardo Alface

Ricardo ficou em maus lençóis com o grupo do quarto deserto neste sábado (04). O brother foi acusado de trair os companheiros de confinamento no “BBB 23” ao revelar que tinha um acordo com Sarah Aline.

Os aliados de Alface estavam debatendo as prioridades individuais na casa. Em determinado momento, Cara de Sapato questionou se Ricardo contava as estratégias de jogo para Sarah, o biomédico assumiu que havia tranquilizado a amiga algumas, avisando que ela não seria alvo do grupo.





A partir dessa informação, Fred, Larissa, Sapato, Amanda e Bruna questionaram a lealdade de Ricardo e o acusaram de traição. “Mano, parabéns. Você vai começar a pagar por isso agora”, ameaçou Fred.

Ricardo justificou dizendo que era uma estratégia de defesa. “Sabe quando usa a frase: ‘faz o teu game’? É isso, cada um tem que fazer o seu game”, afirmou o biomédico.













+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.