A eliminação de Fred Nicácio do "BBB 23" motivou uma briga entre eliminados fora do reality show. Gabriel Tavares mandou uma indireta para Marília Miranda, reprovando que ela apoiou o médico após a saída, mas havia participado da torcida contra ele nas redes sociais. A maquiadora se justificou sobre as acusações e ainda reuniu críticas ao modelo.

"Não dói o rosto de mentir? [...] Não fica com meu nome na boca não, vai engasgar", provocou Gabriel. O ex-brother pontou que Marília participou do bate-papo com o eliminado, sendo que havia pedido pela eliminação de Nicácio no Twitter, e ainda mencionou o nome dele na entrevista.





Em resposta, a ex-sister reforçou que "nunca puxou mutirão 'fora Fred Nicácio' em nenhuma rede social", mas já compartilhou um quadro de "brincadeira" que trazia opiniões do público sobre quem seria eliminado e nesta berlinda o médico era o principal apontado. Ela também relembrou que já se mobilizou contra Fred em um paredão anterior, em que defendeu a permanência de Gustavo Benedeti.





"O Mr. ovão de ouro está falando de mim, então vamos responder. Ele está lá nos stories [do Instagram] dele, bem 'machão' como ele é, que ele gosta de crescer para cima de mulher, falando que sou falsa, que estava puxando mutirão para Fred ser eliminado. Quando, na verdade, ele não me segue, não me acompanha, não sabe nada do meu conteúdo", rebateu Marília.





A maquiadora ainda expôs que, após os esclarecimentos, passou a receber ataques de ódio dos apoiadores de Gabriel. "Isso aqui que o 'flopado' ensina para os seguidores dele. Ensina as pessoas a dar cotovelada em mulher", escreveu ao mostrar algumas mensagens, se referindo ao relacionamento tóxico do modelo com Bruna Griphao na casa.

Diante da repercussão do caso, o ex-brother voltou a se posicionar no Twitter, lamentando ser chamado de "agressor" e reprovando os ataques à Miranda. "Como alguns estão tentando me colocar, eu nunca agredi ninguém. Se houvesse acontecido uma agressão eu não teria nem passado por paredão, eu teria sido expulso e não foi o que aconteceu", analisou.

"Entendo as críticas com relação a minha fala com a Bruna, aprendi, me desculpei com ela e a família dela e não replicarei nada similar a isso jamais. Não se brinca com isso, me arrependi e virei a página [...] Não apoio nem compactuo com agressão, ou seja, não apoio nem compactuo com a mensagem de ódio enviada à Marília então quero deixar aqui meu registro de que se você é meu fã, não precisa atacar para me defender", afirmou.

"Isso não se faz. Onde estava toda essa galera preocupada quando era o meu na reta? Dois pesos, duas medidas, sempre né? Mas como já disse, peço que se você é meu seguidor ou fã não ataque ninguém, isso não é saudável. Se mais alguém me chamar de agressor querendo crescer em cima de mim, vai ter que provar. No mais, é isso", complementou.

Vamos lá galera, tenho algumas coisas pra deixar claro pra todos. Como alguns estão tentando me colocar, eu nunca agredi ninguém . Se houvesse acontecido uma agressão eu não teria nem passado por paredão, eu teria sido expulso e não foi o que aconteceu. — Gabriel Tavares 🐈‍⬛ (@vulgofop) March 2, 2023





