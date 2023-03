'BBB 23': noite tem briga entre Guimê e Sapato e affair famoso de Key

Briga entre Guimê e Sapato

Durante a festa, Guimê resolveu expor para Sapato que se sentiu magoado pelo lutador, que é aliado dele no jogo, tentar se aliar com Gustavo, que foi uma grande rival do funkeiro. "Eu gosto muito de você, te amo. Mas quando você teve a opção de escolher Guimê ou Cowboy e Key, com todo o respeito, desculpa se eu estiver equivocado, você escolheu Cowboy e Key, que eram meus maiores adversários, me colocaram no Paredão". Sapato não gostou e Guimê ainda disse que Bruna viu o lutador tentando fechar um grupo com Guskey. A atriz disse que apenas viu o Sapato na conversa e ele se exaltou: "Você tá mentindo. Eu não vou falar mais nada porque você tá mentindo. Você vai ver depois".