Reprodução/TV Globo BBB 23: fãs criticam equipe de Sapato após discussão com MC Guimê

A equipe de Cara de Sapato está sendo criticada pelos fãs do brother após a conduta deles com a briga com MC Guimê no BBB 23.

Ao compartilhar o vídeo do raio-x do brother, eles legendaram. "Bom dia! Vocês brigam muito com seus pais?", escreveram.

















Bom dia! Vocês brigam muito com seus pais? pic.twitter.com/EyAa9nL5Zw — Cara de Sapato #BBB23 👞 (@caradesapatojr) March 2, 2023





Nos comentários, os internautas não aceitaram a forma cômica usada para falar do assunto, já que Sapato está recebendo ataques da web pela discussão.

Para eles, o time deveria ser mais sério com certos assuntos. Alguns fãs de Sapato foram além e pediram uma mudança nos administradores das redes sociais do brother.

A briga entre MC Guimê e Cara de Sapato se deu após o cantor expor que se sentiu magoado pelo lutador tentar se aliar com Gustavo, o grande rival do funkeiro.

sinceramente eu acho que não estamos em posição de fazer piada com o que aconteceu, o antonio ta sendo atacado por isso, não é hora pra piada — mari 🍑 (@iamaristt) March 2, 2023









Adm é extremamente necessário vcs começarem a desmentir as fakes que estão rolando, aqui é lugar para isso. Faz um thread de tudo oq foi falado ontem, não dá pra ficar de piada toda hora — ℓυмα (@llumav) March 2, 2023









com todo o respeito do mundo, vcs estão prejudicando MUITO ele — flavinha (@flatwita) March 2, 2023





