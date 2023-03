Reprodução/ Globoplay Sapato dá em cima de Bruna

Antes da festa da líder Bruna Griphao começar no BBB 23, os brothers já se animaram. Cara de Sapato mostrou que estava solto e revelou um desejo que tem pela atriz.

Os brothers estava na sala, esperando a festa começar, quando o brother disse: "Se eu te vejo na night, eu vou para cima". Bruna riu e Guimê brincou: "Toma, tomaaa".

Cara de Sapato para Bruna: “Se eu te vejo na night, eu vou pra cima”. #BBB23 pic.twitter.com/hhIKxEio2C — CHOQUEI (@choquei) March 2, 2023





Vale lembrar que Bruna se relacionou, no programa, com Gabriel Fop, o segundo eliminado da edição. Além disso, internautas shippam Sapato com Amanda, mas os os dois só mostraram ser grandes amigos.