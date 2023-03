Reprodução/Globo - 01.03.2023 Vivian Amorim recebeu críticas por postura no 'Bate-Papo BBB'





Após ser eliminado do "BBB 23", Fred Nicácio participou do "Bate-Papo BBB" na madrugada desta quarta-feira (1), reagindo a episódios como a intolerância religiosa e a falsidade de "Guskey" na casa . O programa também foi marcado por um climão com a apresentadora Vivian Amorim, que comanda a atração ao lado de Patrícia Ramos.

Vivian decidiu ressaltar as justificativas dos eliminados Cristian Vanelli e Gustavo Benedeti ao caso de intolerância religiosa, que apontaram a "ignorância" diante do ocorrido, e foi rebatida por Fred. Já ao comentar a acusação de agressão de Bruna Griphao , a apresentadora defendeu a sister por "não ter intenção" ao dar um tapa em Amanda Meirelles e levou outro corte de Nicácio, que questionou se ele teria sido expulso se fizesse o mesmo.





O climão no bate-papo não foi bem-recebido nas redes sociais, já que Amorim virou alvo de críticas de espectadores. "O único problema desse bate-papo é a Vivian falando. Sem qualquer tipo de tato ou sensibilidade para saber abordar um assunto tão fundamental como esse. Mas contente pelo Fred ter falado tudo sem medo", avaliou uma pessoa no Twitter.

Entre os comentários, internautas também resgataram momentos da participação de Vivian no "BBB 17", ressaltando que ela apresenta uma "fama de racista" desde quando integrou o reality. "Agora quer pregar os outros de preconceituosos", reprovou um usuário. "Vivian esqueceu que também já participou do 'BBB' e que teve uma trajetória tenebrosa", comentou outro.

As críticas na web trazem ainda vídeos da apresentadora no confinamento, destacando situações em que ela foi acusada de racismo na própria edição. "Vivian para mim vai ter teto de vidro sempre", escreveu uma pessoa. Confira abaixo reações na íntegra:

O único problema desse bate-papo é a Vívian falando.



Sem qualquer tipo de tato ou sensibilidade para saber abordar um assunto tão fundamental como esse.



Mas contente pelo Fred ter falado tudo sem medo. #BBB23 pic.twitter.com/kuQq0M7u7p — Bryanna Nasck (@BryannaNasck) March 1, 2023





Vivian teve fama de racista na edição dela e agora quer pregar os outros de preconceituosos. — Daiane 🦋 (@Daianecristinai) March 1, 2023





dona vivian esqueceu que ela também já participou do bbb e que teve uma trajetória tenebrosa pic.twitter.com/4zd9YmjWQQ — vini. 🔗 (@maIibulox) March 1, 2023





Pra quem não entendeu a postura da Vívian Amorim no papo do eliminado hoje, só assistir esse vídeo pra lembrar o que ela e os amigos fizeram com a Gabi Flor.

A sorte que conseguiu mudar a rota a tempo. #bbb23 pic.twitter.com/3RvzXMMqaX — mah (@masttsr) March 1, 2023





vivian pra mim vai ter teto de vidro sempre pic.twitter.com/kE9ZuK2J2A — debs (@hartofdebs) March 1, 2023









