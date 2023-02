Reprodução/TV Globo Bruna Griphao





O clima ficou tenso na casa do "BBB 23", no início da tarde desta segunda-feira (27), após a briga entre Bruna Griphao e Ricardo Alface, aliados no jogo. Durante a discussão, Key Alves e Fred Nicácio acusaram Bruna de agredir Amanda.



Leia também BBB 23: ação termina em acusação de agressão e briga generalizada





"Se isso aqui não é uma agressão...", disse Key Alves. "Isso aqui é uma agressão", completou Fred Nicácio. "Está errado, ela foi extremamente sem educação", se irritou Key.

a dupla fred nicacio e key alves pedindo a expulsao da bruna por BATER na cara da amanda. logo o mosca fala que apenas foi o reflexo, que ela n viu a amanda. (no caso não é considerado agressão) #ForaFred

pic.twitter.com/5kBo2LhIm7 — barbie (@barbiecomentaa) February 27, 2023





Perdido na situação, Cezar Black quis entender o que aconteceu. "Ela bateu na cara [da Amanda]?", perguntou. "Ela estava discutindo, gesticulando, e, sem querer, bateu", disse Gabriel Santana.

A confusão dividiu opiniões na web e alguns internautas pediram a expulsão de Bruna. "Hariany por reflexo empurrou a Paula e foi expulsa, mas essa edição está muito estranho", escreveu um fã do programa. "Dependendo da força pode ser considerada sim... Porém, a Amanda vai ser chamada no confessionário e decidir o que achou", analisou outra. "Se fosse o Fred Nicácio batendo sem querer na Amanda, até o FBI bateria na porta do projac", comentou um internauta.

Outros fãs do "BBB 23" defenderam Bruna Griphao. "Fred Nicácio sendo oportunista, como sempre né", sugeriu um fã. "A Amanda já falou que não foi tapa, que a Bruna estava gesticulando e acertou a lateral rosto dela", apontou outra.

🚨 Fred Nicácio está passando um gelo no rosto de Amanda após possível agressão da Bruna! #BBB23 pic.twitter.com/KJcse4d0C1 — Otariano (@otarianonews) February 27, 2023