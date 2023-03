Reprodução/Globo/Instagram - 01.03.2023 Fabio Gelonese avaliou participação do marido, Fred Nicácio, no 'BBB 23'





Após a eliminação de Fred Nicácio do "BBB 23", o marido do médico participou do "Encontro com Patrícia Poeta" nesta quarta-feira (1). Entre os comentários sobre a trajetória do companheiro no reality show, Fabio Gelonese alfinetou a Globo pela diferença de tratamento entre brothes na edição.

O marido de Nicácio opinou que "falas problemáticas e mal interpretadas" podem ter contribuído para a saída do programa, mas analisou que outros participantes também cometeram erros, mas tiveram outras consequências. "Outros jogadores tiveram falas difíceis e complicadas, que levaram até chamadas do Tadeu [Schmidt, apresentador] ao vivo. E eles eram tratados como meninos inseguros, que merecem uma segunda chance, que podem errar", analisou.





"Fred teve os erros dele, como várias pessoas tiveram, só que foi julgado como maldoso, malicioso e manipulador. Por que alguns participantes são tratados assim, que merecem uma segunda chance e são só meninos inseguros, e o Fred quando erra não tem esse mesmo tratamento?", complementou.

"Acha que foi preconceito, em outras palavras?", questionou Patrícia Poeta. "Preconceito, mas não é o intencional, é o estrutural, está embutido na sociedade", respondeu Fábio, que ainda recebeu o apoio da convidada do programa matinal, Juliana Alves.

"Ele errou para caramba, mas um monte de gente errou também, faz parte, ninguém é perfeito. Agente não quer falar disso, mas o Brasil obriga a gente a falar. Temos que refletir que a gente é mais intolerante com o erro das pessoas pretas. Isso é uma coisa cultural nossa e temos que refletir para transformar um pouco, para que essas pessoas tenham mais oportunidades de avançar onde estiverem", comentou a atriz e também ex-"BBB".





