Reprodução/Globo - 01.03.2023 Fred Nicácio e Fabio Gelonese exibem reencontro após 'BBB 23'





Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do "BBB 23" e teve uma madrugada agitada nesta quarta-feira (1). Além de reagir aos momentos polêmicos da participação no reality show , o médico também teve um reencontro emocionante com o marido, Fabio Gelonese.

"Bem-vindo de volta ao mundo real, meu Príncipe. Aqui tem muita gente que te ama e te admira muito. Senti tanto sua falta e estava com muita saudade de você. Que bom estarmos juntos novamente", comentou Fabio ao compartilhar o vídeo do contato com o companheiro.





No reencontro, ambos aparecem emocionados e se abraçando. O casal ainda trocou um beijo e recebeu elogios de celebridades nos comentários.

"Vem que aqui fora ele vai encontrar amor de verdade", avaliou a atriz Manuela Xavier. "Seus lindos", escreveu a jogadora de vôlei Thaisa Daher.





