Reprodução/Globo - 01.03.2023 Após 'BBB 23', Fred Nicácio virou meme no 'Mais Você'





Conhecido por empolgar o público pelos memes no "BBB 23", Fred Nicácio voltou a divertir espectadores durante o café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você" desta quarta-feira (1). Enquanto ouvia uma pergunta da apresentadora, o médico encheu o café que tomava de açúcar e a web não perdoou a ação.

Enquanto Ana Maria falava da "confiança" de Fred no jogo, ele colocava cinco colheres cheias de açúcar na bebida. "Queria ter a autoestima delirante que as pessoas acham que eu tenho", respondeu, mexendo o açúcar na xícara.



Fred Nicácio sobre sua saída: "Eu queria ter a autoestima delirante que as pessoas acham que eu tenho." #BBB23 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/FCDgWV7P5O — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 1, 2023

















"Doce, doce, doce… a vida é um doce! durante conversa com Ana Maria Braga, Dr. Fred Nicácio adoça seu cafezinho", brincou uma pessoa ao compartilhar o momento no Twitter. "O tanto de açúcar", avaliou outra ao notar a quantidade colocada no café.

"Boato que o doutor segue colocando açúcar até agora", ironizou um usuário. "Segue entregando entretenimento até mesmo fora da casa", elogiou outro. "Achei que era um gif em loop [sequência]", notou mais um.

Confira abaixo alguns memes:

dr fred nicácio colocando açúcar no café 🤝 jojo todynho colocando orégano na lasanha 🤝 mirella colocando sal na comida #MaisVocê #BBB23 #AFazenda pic.twitter.com/ycTD62Cnid — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) March 1, 2023









eu tomo café igual dr fred nicácio, ainda não fui contaminado pelo vírus do café sem açúcar 😭 pic.twitter.com/R9JtHzfiF7 — matheus (@whomath) March 1, 2023





17 segundo do doutor colocando açúcar no café 🗣️ pic.twitter.com/hc3OHn8V6F — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) March 1, 2023





a saída dele do BBB foi amarga o suficiente.



Não jugo as 115 colherinhas de açúcar de Dr. Fred!!! https://t.co/ZZxtuD0c59 — bruffara (@bruffara) March 1, 2023





doce, doce, doce… a vida é um doce! durante conversa com ana maria braga, dr. fred nicácio adoça seu cafezinho! #bbb23 pic.twitter.com/YAOIt09Iq3 — paiva (@paiva) March 1, 2023





