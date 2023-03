Reprodução/ Globo Fred Nicácio no "Mais Você"

Nesta quarta-feira (1), Fred Nicácio, que foi o sétimo eliminado do "BBB 23", esteve no "Mais Você" para falar da trajetória dele no reality. Após ser questionado por Ana Maria, o médico explicou porque fez figas em uma conversa com Cristian. No papo, empresário pediu desculpas por ter falado que estava com medo do ex-BBB devido à religião dele.

Cristian tinha falado que ficou com medo ao ver Fred orando antes de dormir. O médico é adepto do Candomblé e já fez saudações aos Orixas dele, algumas vezes na casa. A fala preconceituosa do empresário veio à tona após uma interferência de Tadeu Schmidt. Ele, então, explicou que só não tinha conhecimento da religão e por isso reagiu de tal maneira.

Nicácio, no entanto, confessou para Ana Maria que não acreditou na desculpa e usou a figa para se proteger do empresário. "Me protegi do ataque espiritual que ele estava fazendo contra mim", afirmou.

Em seguida, ele explicou porque não confrontou ainda mais Cristian: "Não vou deixar de apertar a mão, seria uma falta grande, não transformo vilão em vítima... Apertei, mas me protegi como eu sei, mandinga, coisa que os mais velhos ensinaram".

