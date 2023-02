Reprodução/Globo Key Alves chora com recado do eliminado Gustavo

Key Alves caiu no choro na tarde deste domingo (26) ao assistir o 'Recado do Eliminado' da semana. Gustavo, com quem teve um affair no programa, foi o escolhido pelo público para deixar a casa mais vigiada do país ontem. Durante o seu depoimento, o fazendeiro aproveitou para deixar uma mensagem aos aliados e à namorada.

"E aí, pessoal, tudo bom? Já tô por aqui, conheci o Tadeu primeiro que vocês. Morram de inveja (risos)!", brincou. "Cuidado com os generais aí dentro da casa, com os articuladores. O grupo ainda tem que ser firme aí. Cuidem dos votos, não fiquem desperdiçando voto porque o pessoal está jogando em grupo. Então, sigam firme aí. Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus", disse ele em seguida.

"Key, um beijo pra você. Se cuida aí dentro, você é forte, você vai conseguir. Sei que você é capaz, você já é uma vencedora. Continue firme na caminhada que você vai muito longe. Estou torcendo muito pra você", completou.

Depois de assistir ao recado do Cowboy, a jogadora de vôlei seguiu para a área externa da casa, ainda chorando muito e foi amparada por Fred Nicácio, Domitila Barros e Cezar Black.

