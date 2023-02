Reprodução/Globo - 27.02.2023 Key Alves viveu romance com Gustavo no 'BBB 23'





O romance com Key Alves marcou a participação de Gustavo Benedeti no "BBB 23" e o ciúmes da sister foi algo frequente durante o relacionamento com o fazendeiro. Em conversa com Ana Maria Braga, no "Mais Você" desta segunda-feira (27), o recém-eliminado avaliou as reações da jogadora de vôlei durante o affair na casa.

"Você tem uma companheira ciumenta, né? Ela vivia de olho na Larissa", provocou a apresentadora, mencionando a sister que Key já afirmou ter visto dar em cima de Gustavo. "Acho que foi uma coisa que ela criou na cabeça dela e algumas coisas coincidiam, aí começou a ciumeira", analisou o ex-brother.





Entre as "coincidências" citadas pelo fazendeiro, está o fato de Larissa "aparecer toda vez que ia tomar banho". "Ela [Larissa] trocava uma ideia e às vezes ela [Key] chegava na hora, já criava uma coisa na cabeça. Mas acho que não tinha nada".

