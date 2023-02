Reprodução/Globo - 27.02.2023 Key Alves viveu romance com Gustavo no 'BBB 23'





Key Alves segue enfrentando dificuldade em aceitar a saída de Gustavo Benedeti do "BBB 23". O brother foi eliminado em um paredão relâmpago com Domitila Barros e Fred Nicácio, mas a jogadora de vôlei acredita que o fazendeiro não saiu, de fato, do jogo.

"Não está sendo fácil. Segundo dia que estou aqui sem meu principal aliado, parceiro amigo. Não sei onde ele está, queria mandar um beijo e um abraço. Ainda acho que seja um paredão falso e que ele ainda vai voltar hoje", afirmou sobre o ex-brother, conhecido como Cowboy, no raio-X desta segunda-feira (27).





"Se isso não acontecer, [preciso] seguir firme, que faltam 50 dias ainda e pedir muito a torcida de vocês para deixar o Black", complementou, se referindo ao atual paredão que Cezar enfrenta com Cara de Sapato e Nicácio.









Durante a madrugada, Key ainda voltou a ficar emocionada enquanto segurava a cueca deixada por Gustavo na casa. "Qual que é o sentido de ele ter saído, velho? Não entra na minha cabeça", declarou entre lágrimas.





