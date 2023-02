Reprodução/Globoplay BBB: Guimê relembra início com Lexa e cai no choro: 'Me ajudou muito'

O cantor MC Guimê não segurou a emoção após ser presenteado com um vídeo da amada, a cantora Lexa. Nesta segunda-feira (27), o cantor, anjo da semana, e os colegas Aline Wirley, Bruna Griphao e Ricardo Alface curtiram a dinâmica do almoço do anjo.

Após receber o vídeo de Lexa e de outros familiares, Guimê caiu no choro e desabafou com os outros participantes ao relembrar a trajetória do relacionamento com a funkeira.

"Eu fui morar cedo, sozinho, com 17 anos fora de casa, aí eu conheci muita gente maldosa, muita gente me prejudicou, gente que eu confiava de olhos fechados, e aí quando eu conheci a Lexa, ela me ajudou muito, porque eu tinha uma cabeça muito dura, eu errava muito também e eu aprendi a ser mais maduro com ela, sabe? Ela sempre me fortaleceu muito. Ela sempre me ajudou muito e eu sou muito grato a Deus por ela na minha vida, porque eu nem sei o que seria de mim se eu não fosse ter conhecido ela. Deus me deu ela no momento certo e ela é minha base, eu amo muito ela", declarou.

Com a voz tremula de choro, Guimê refletiu o desafio que é estar confinado sem estar tendo contato com a mulher.

"Me dói várias vezes assim, tanto que teve vezes que eu faltei ficar maluco aqui, porque com a minha família eu conecto muito, mas ela é tipo [...] minha primeira conexão energética".



Na conversa com os brothers, Guimê até detalhou a fase recente em que o casal chegou a anunciar o fim do casamento.

"Foi algo muito Maduro, sabe? Tipo, nós não nos desrespeitamos assim, nós não saímos falando groselha um pro outro, nós nos tratamos muito bem".

Fora do confinamento, a declaração não passou despercebida por Lexa, que compartilhou o trecho e devolveu o carinho para o marido.

"8 anos de uma relação de respeito, amor e admiração! Cumplicidade mais linda, o melhor e maior feat das nossas vidas. Foram tantos obstáculos até aqui! Eu te amo amor! Eu tô com saudades e orgulhosa de você. Você também é minha base. Tô aqui para sempre", dedicou.