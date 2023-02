Reprodução/TV Globo BBB 23: Bruna descobre que passava alvejante em partes íntimas

Bruna Griphao descobriu apenas nesta segunda-feira (27) que passava alvejante nas partes íntimas desde o início do BBB 23 . Em conversa com brothers na academia, a sister foi alertada que os lenços que estava no banheiro eram de limpeza do local.

"Vocês sabem que aquele lenço do banheiro é um lenço pra limpar o banheiro, e não pra passar na x*reca?", disse Larissa.





Bruna se surpreendeu ao revelar que usava todos os dias. "Gente, eu sempre usei para limpar minha b*nda!", comentou.

"Tem alvejante! Tem produto de limpeza naquilo, é pra limpar superfície", informou Amanda.

Após a tensão, o grupo fez algumas piadas com a situação, que se repete depois de Bruna usar os mesmos lenços nos olhos.

a bruna descobrindo que usa o lenço de limpeza do banheiro que tem alvejante pra limpar a bunda pic.twitter.com/EpawiZT1PQ — ju (@juxcoments) February 27, 2023





