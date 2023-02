Reprodução/TV Globo Aline Wirley conta que está na fila da adoção com Igor Rickli

Aline Wirley contou no BBB 23 que ela e o marido, Igor Rickli, estão na fila de adoção. A sister contou para Larissa e Fred detalhes da novidade e entregou a reação do filho do casal, Antônio.

Lari e Fred questionaram a cantora sobre a possibilidade de aumentar a família e, após a resposta afirmativa, ela explicou a situação atual.





"A gente ainda pensa em ter mais um [filho]. Mais um da barriga, né? Porque a gente já tá na fila de adoção", contou ela.

De acordo com Aline, o processo teve início em 2022. "A gente acha que o adotado vem antes, né? A gente espera. A gente começou o processo no ano passado, concluiu e já está habilitado. Só que como a gente quer uma criança da idade do Antônio, de 7, 8 anos, então a gente espera que venha logo", disse.

Na sequência, ela revelou a reação do herdeiro com os irmãos. "Ele fala desse irmão todos os dias. Todo dia ele fala: 'É hoje que meu irmão vai chegar?".

"Quando a assistente social foi lá em casa e conversou com ele, ele disse: 'Quero muito que meu irmão chegue logo", completou Aline.

