A agressão de Bruna Griphao a Amanda, no "BBB 23", virou um dos assuntos mais comentados da web na tarde desta segunda-feira (27). Um vídeo do momento em que Griphao acerta Amanda viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões.

Alguns internautas apontam agressão convicta, enquanto outros fãs do programa sugerem que foi sem querer. No vídeo, Bruna brigava com Ricardo Alface enquanto Larissa segurava o braço da sister.

Logo em seguida, Bruna usa da força para libertar os braços e acaba acertando o rosto de Amanda.





"Claramente sem querer", comentou um internauta. "Vai dar problema, acertou em cheio", discordou outro. "Obviamente uma agressão e mesmo que seja sem querer a da Hariany também foi", relembrou um internauta.

Procurada pelo iG Gente, a Globo não respondeu se Bruna Griphao será expulsa. A nota será atualizada em caso de resposta da emissora.