Reprodução BBB 23: perfil de Gustavo é desativado após eliminação; web especula

Neste domingo (26) o perfil do Instagram de Gustavo Benedeti foi desativado. No Twitter, os internautas reagiram com a situação, que aconteceu após a saída do brother do BBB 23 .

Enquanto alguns saíram em defesa do Cowboy, outros seguiram criticando as atitudes dele no programa.





Vale lembrar que durante o Bate-Papo BBB, Gustavo descobriu o seu número de seguidores após o confinamento. Ele chegou a 1,3 milhão, bem abaixo do que esperava.

Estratégia pra não perder mais seguidores.. — Iann Chagas (@chagasiann) February 26, 2023









Tb, o pessoal não se toca que o jogo acabou — marcio brum (@marciobrum16) February 26, 2023









Povo não entende que a partir do momento que a pessoa sai, acabou o jogo. Não precisa ir lá xingar a pessoa ou família com todos palavrões possíveis.. — WebTVFama | #BBB23👩🏻‍💻 (@WebTVFama) February 26, 2023









Desativou pra não perder seguidores. HSHSHSHSH pic.twitter.com/v4sYxWlQ8H — pistoqueen (@drunk4gain) February 26, 2023





