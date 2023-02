Reprodução/TV Globo BBB 23: Key chora abraçada com cueca de Gustavo

Key Alves deu o que falar nas redes sociais ao protagonizar cenas divertidas após a saída de Gustavo do BBB 23 .

O brother foi eliminado no sábado (25) com 71,78% dos votos. Ele enfrentou o paredão com Domitila Barros e Fred Nicácio.





No quarto fundo do mar, a sister chorou agarrada com nada menos que a cueca do brother e seu affair.

Os internautas caíram na risada e comentaram o momento de lamentação da jogadora de vôlei.

a key agarrada com a cueca do gustavo kakakakakka ela é uma figura #bbb23 — amanda (@barbienbitch) February 26, 2023









ah Key chorando segurando ah cueca do gustavo, kra….🤡 — m (@paulinhamontx) February 26, 2023









Tava linda indo dormi mas fui abrir os insta de fofoca pra me atualizar e vejo a Key chorando com uma cueca do Gustavo na mão kkkk,pqp chega de internet por hoje — Francisco Vieira (@FranfranTN) February 26, 2023









