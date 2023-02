Reprodução/Instagram 'BBB 23': Gabriel Fop encontra o ídolo Felipe Prior em Carnaval no Rio

O ex-BBB 23 Gabriel Fop encontrou o ídolo Felipe Prior, do BBB 20, durante uma festa de Carnaval no Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira (20). Em diversos momentos na casa mais vigiada do país, o jovem comentou que o arquiteto era sua inspiração no jogo.



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Prior, inclusive, chegou a comentar a eliminação do brother, que foi o segundo a deixar a edição atual. Na ocasião, Fop vinha sendo acusado de manter um relacionamento abusivo com a atriz Bruna Griphao, sua colega de elenco.

"Queria que você tivesse ficado mais para reverter isso e mostrar como você é do bem", afirmou. "Mano, obrigado por sempre ter falado de mim no programa e ter feito eu de espelho para o seu jogo. Realmente, errar é humano. Mas você soube reconhecer. Isso é o mais importante", disse Felipe Prior pelas redes sociais.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

No mesmo local, também esteve presente Paula Freitas, que assim como Fop, participou do programa após ser escolhida pelo público da Casa de Vidro. Além deles, Manoel Vicente e Giovanna Leão, também da Casa de Vidro, curtiam a festa . Os quatro chegaram a publicar um registro do encontro pelos Stories do Instagram.

Reprodução/Instagram Ex-participantes da Casa de Vidro se encontram em festa na madrugada desta segunda

Gabriel Fop ainda posou ao lado do influenciador e ex-A Fazenda 12 Lucas Maciel, mais conhecido como Lucas Selfie.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.