Divulgação Paredão "BBB 23"

No último domingo (19), foi formado mais uma paredão no "BBB 23". Dessa vez, Cristian Fred e Ricardo estão na berlinda. Quem deve ser eliminado do reality?

Quem você quer eliminar do #BBB23 ? Vote! — iG Gente (@iggente) February 20, 2023









Fred foi o primeiro a cair no paredão após receber uma consequência na prova do líder. Já Ricardo caiu na berlinda pela indicação do líder Cezar e Cristian foi o mais votado da casa com 10 votos.

Domitila também foi indicada após ser puxada no contragolpe por Fred, mas conseguiu se salvar na prova bate-volta. Na próxima terça-feira (21), o público conhecerá o próximo eliminado do "BBB 23".

