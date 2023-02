Reprodução/ Globoplay Key e Gustavo

Na madrugada desta quarta-feira (15), Key e Gustavo enquentaram o clima no Quarto do Líder do "BBB 23". O casal ligou a luz vermelha do cômodo e deixou o clima quente, o que propíciou pedidos ousados e revelações.

Em uma conversa descontraída, Key disse: "Quero leite". Gustavo riu e brincou: "Toma uma cervejinha". A sister respondeu: "Mas eu quero leite".

Em outro momento, a jogadora de vôlei se sentiu à vontade para fazer uma revelação. Key: "Eu já peguei mulher, ninguém sabia. Falava pra todo mundo que não", disse ela para Gustavo. O brother reagiu: "Normal".

