Reprodução Resistência e consequência: saiba como será a prova do líder do BBB 23

O diretor do reality BBB 23, Boninho Oliveira, revelou no perfil do Instagram detalhes que revelam como será a prova do líder. A dinâmica desta quinta-feira (16), que definirá o próximo dono do cargo, deve ser de resistência e com consequências severas para quem desistir.

No Instagram, Boninho publicou um vídeo recheado de spoilers da dinâmica que promete movimentar muito a casa.

"A gente preparou uma prova daquelas que vocês adoram, tem vai e volta, roda, tem frio, calor e dura muito. E não é só isso, vai ter consequências, quem largar pode não votar, pode estar no paredão...", entregou.

Nos comentários, os internautas gostaram da proposta da dinâmica. "Prova de resistência raiz", escreveu uma seguidora. Outra internauta alertou: "Fala para o Tadeu avisar que não pode fazer xixi. Todo ano o povo parece que não entende", brincou.













































































