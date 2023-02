Reprodução/TV Globo BBB 23: após noite ousada, Key manda recado quente para Gustavo

Key Alves e Gustavo estão pegando fogo no BBB 23 . Nesta quarta-feira (15) a sister mandou deixou uma promessa quente para o brother através do queridômetro.

Após uma noite quente no quarto do líder, com direito a pedido de "leite", a atleta mostrou que vai aproveitar o cômodo após a festa de hoje.





"Hoje temmmmmmmmmmm hein kkkk", escreveu ela no torpedo acompanhado com um emoji com a língua para fora e outro de coração.

Durante a noite, após o paredão, o casal ligou a luz vermelha no quarto do líder e deixou a temperatura esquentar.

A Key pedindo leitinho pro Gustavo 🗣 #BBB23 pic.twitter.com/JLwhtzCvy3 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 15, 2023





