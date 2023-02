Reprodução/TV Globo BBB 23: desorganização de Bruna gera conflito entre sisters

O dia no BBB 23 começou quente. Bruna Griphao, Larissa e Aline Wirley discutiram por conta da desorganização da atriz.

As sisters comentaram da pilha de roupas deixadas largadas por Bruna no quarto deserto e, logo, deu início a uma briga.





Bruna se revoltou após mexerem nas coisas delas na tentativa de organizar. "Todo mundo faz a mesma coisa, aí o meu, todo mundo se sente no direito de pegar as minhas coisas e mudar de lugar. Não é para fazer isso. Se você quiser pegar as coisas de alguém, independente do que seja, você avisa", comentou ela.

"Eu não gosto que mexam nas minhas coisas", completou Bruna. "Então, porque você deixa tudo espalhado?", questionou Larissa.

Ao justificar, a professora de educação física pediu para que ela parasse de berrar. "Está errado, velho, e você nunca assume", declarou Bruna.

Bruna está reclamando porque mexeram nas coisas dela pra arrumar. Larissa disse que agora vão começar a pontuar as coisas que ela deveria fazer e não faz. #BBB23 pic.twitter.com/R9ipEXUJb3 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 15, 2023





Após a saída de Larissa do quarto, foi a vez da cantora falar sobre o assunto com Bruna.

"Fica desorganizado", opinou ela.

"Estava no lugar que tinha que estar. Você não tinha que fazer. Todo mundo se sente no direito de pegar as minhas coisas", disse Bruna.

"Assim parece que a gente está em complô contra você, mas não é verdade", comentou Aline. "No meu ver, a gente está falando com muito carinho. As suas coisas estão aí há um tempão. Não vejo uma tentativa de melhora sua. Toda vez que entro aqui eu chuto uma coisa sua", completou.





Aline ainda opinou sobre a relação entre Bruna e Larissa, que vira e mexe se alfinetam. "Vocês já começaram desse jeito. O que acho péssimo, eu acho horrível".

Larissa voltou para o quarto e a briga continuou. "Tu não sabe escutar, fica alterada brigando com a gente", comentou ela.

"Eu desisto de falar. Para mim acabou", garantiu Larissa.

Bruna começa a gritar que a amiga bate a porta, Larissa responde: "Berra, doida".





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.