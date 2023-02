Reprodução/ Globo Paula e Ricardo

Nesta quarta-feira (15), Paula, que foi eliminada do "BBB 23", esteve no "Mais Você", no "Café com o Eliminado". No papo, com Ana Maria Braga, a ex-sister entregou que espera que o romance dela com Ricardo, conhecido como Alface, continue fora do reality.





Questionada pela apresentadora, a biomédica explicou que não beijou o brother porque não queria "fazer casal para se segurar no jogo". Em seguida, ela refletiu:"Mas, nem tudo está perdido".

"Ele me chamou para jantar. Ele cozinha muito. O date está garantido", completou Paula.

Em outro momento do programa, a ex-BBB afirmou que ela e Ricardo tiveram uma sintonia no reality. "Com o Ricardo deu liga. Desde o primeiro momento que vi ele, eu queria estar perto dele. Ele é uma pessoa incrível (...) Biomédico igual eu, a gente sabe dos perrengues da profissão".

