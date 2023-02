Reprodução/TV Globo BBB 23: Key e Gustavo movimentam o edredom e web reage: 'São duas da tarde'

Key e Gustavo movimentaram o edredom na tarde desta terça-feira (14) e arrancaram reações dos internautas nas redes sociais.

Sozinhos no quarto do líder, os dois trocaram carinhos, beijos e muitos amassos sem o coberto.





Com o clima esquentando, a sister pediu para que eles fossem para debaixo do edredom, após lembrar que o Brasil estava vendo.

"O Brasil deve achar a gente muito safado", disse o brother. "Eles devem gostar", opinou a atleta.

No Twitter, os internautas comentaram a cena do casal que se repetiu hoje.

Gustavo e Key já estão se engolindo #BBB23 pic.twitter.com/svaKemuJjF — gabriel (@gabrielduartetr) February 14, 2023





key e gustavo achando q tao no Geordie Shore — sami (@samira_allves) February 14, 2023





Key e Gustavo essa hora da tarde #BBB23 — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 14, 2023





