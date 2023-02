Reprodução/TV Globo BBB 23: mais um! Key entrega que Neymar sugeriu ficar com ela e com a irmã gêmea

Key Alves conversou com Marvvila nesta terça-feira (14) e revelou mais um nome famoso que já tentou ficar com ela . Desta vez, a sister relembrou a história com Neymar Jr.

A jogadora de vôlei contou que já foi chamada para as festas do jogador de vôlei, porém, nunca frequentou, já que ele conversava com a irmã gêmea, Keyt Alves.





"Sabe qual foi o vacilo dele? Ele conversava com a minha irmã gêmea, antes de ela namorar. Aí ela começou a namorar e ele parou. Aí o que ele fez? Mandou mensagem pra mim, como se nós duas não tivéssemos conversado que ele já tinha chamado ela", entregou ela.

A atleta afirmou que continuou conversando com Neymar, que chegou a ser questionado por Keyt. "Sabe o que ele falou? 'Quem sabe de repente eu não pego as duas?'", disse.

"Eu e minha irmã, a gente conversa de tudo, acha que não ia falar disso? Agora, se ele não tivesse mandado mensagem pra ela, tivesse mandado só pra mim, eu já estava lá em Paris. Você acha que não? Passear, né?", confessou ela.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.