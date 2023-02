Reprodução/ Globoplay Ricardo e Paula

Na madrugada desta terça-feira (14), Paula teve uma conversa quente com Ricardo. A sister dormiu na mesma cama que ele e aproveitou o clima de chamego para fazer uma pergunta curiosa.

A biomédica questionou qual seria a posição sexual favorita do brother. Os dois estavam um de frente para o outro e Ricardo respondeu: "Assim, só que ao contrário".

Mas o que eles não esperavam é que outro brother entrasse na conversa. MC Guimê, ouvia tudo, disse: "Tem gente acordada viu, seus gatos sorrateiros".



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Guilherme, você tá prestando atenção na nossa conversa?", questionou Paula. O funkeiro, então, brinca: "Eu aqui, no maior pensamento zen, como será esse Paredão? Do nada a pergunta surge".





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente