Tadeu Schmidt voltou a chamar a atenção dos participantes do “BBB 23” nesta segunda-feira (13). Durante o Jogo da Discórdia, o apresentador não poupou críticas aos participantes que utilizavam sua vez na dinâmica para fazer elogios, ao invés de seguir com as regras, que são de apontar desafetos entre os brothers.

"Aqui é o Jogo da Discórdia, não é o jogo do elogio, também não é o jogo de fazer as pazes.", instruiu o apresentador.





Tadeu se irritou duas vezes durante a dinâmica. Uma com Gabriel Santana, que escolheu Cristian como alvo, mas falou para o brother que estava disposto a perdoa-lo. Logo em seguida, o apresentador chamou atenção de Cara de Sapato que começou a elogiar Amanda Meirelles enquanto criticava Cezar Black.

Na semana passada, o apresentador também precisou chamar a atenção de outros participantes que sabonetaram na dinâmica e estavam fugindo das justificativas para criticar os adversários.