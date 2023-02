Reprodução / Globo 13.02.2023 Paula no BBB 23

Paula não conseguiu conter as lágrimas durante o Jogo da Discórdia do “BBB 23” nesta segunda-feira (13). A sister escolheu Cristian como alvo, mas acabou chorando enquanto argumentava as críticas contra o brother que foi desmascarado durante a formação do último paredão.

“Você nunca teve nada pra me oferecer. Você não era Líder, você não tinha nada pra me oferecer. Simplesmente, vi que você ficava sozinho na casa e não ficava confortável dentro de seu próprio grupo.", declarou a sister com a voz embargada.





A amizade de Cristian e Paula sofreu uma cisão após a formação do último paredão, quando Sarah Aline contou para a biomédica que o brother tinha um plano de se aproximar das meninas para colher informações.

A emparedada ainda deixou claro que, caso volte da berlinda, pretende complicar a vida do ex-amigo dentro do “BBB 23”. “Quero que tua vida vá do céu ao inferno, como a minha foi de ontem para hoje”, afirmou Paula.

